مسئول نفطي روسي يشيد بخطوات أوبك بلس لتعزيز إمدادات النفط

أكد الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية إيجور سيتشين، أن الخطوات التي اتخذتها مجموعة أوبك بلس؛ لتعزيز إمدادات النفط أثبتت أنها ذكية، بالنظر إلى التطورات في الصراع في الشرق الأوسط.

وقال سيتشين، في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورج، اليوم السبت، إن القرار الذي اتخذه زعماء أوبك بلس بزيادة الإنتاج بمعدلات متسارعة يبدو أنه بعيد النظر بشكل كبير ومبرر اليوم، من منظور السوق، بالنظر إلى مصالح المستهلكين، وسط عدم اليقين بشأن حجم الصراع بين إيران وإسرائيل"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وكانت 8 دول من أعضاء أوبك بلس قد زادت إنتاجها بأكثر من المتوقع لثلاثة أشهر متتالية. ومن المقرر أن تجتمع هذه الدول في السادس من يوليو؛ لدراسة زيادة الإنتاج في أغسطس.