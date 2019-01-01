مقتل وإصابة 4 من الحرس الثوري الإيراني خلال اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود الباكستانية

أعلن "مقر القدس" التابع للقوات البرية بالحرس الثوري بجنوب شرق البلاد عن مقتل اثنين من قواته في مدينة سراوان الحدودية، وذلك إثر وقوع اشتباكات مع عناصر مسلحة بالقرب من الحدود الباكستانية.

وأضاف مقر القدس - في بيان نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية اليوم الأحد - أن اثنين من عناصره قتلا، بالإضافة إلى جرح اثنين آخرين في اشتباكات مع مسلحين في منطقة كشتجان التابعة لمدينة سراوان، بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق البلاد.

وكانت إيران قد اتهمت الولايات المتحدة بدعم سائر الجماعات المسلحة المناهضة لها، واتهم وزير خارجيتها جواد ظريف واشنطن بالتورط في هجوم زاهدان، في فبراير الماضي، والذي أودى بحياة 27 من الحرس الثوري، وهو ما نفاه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.