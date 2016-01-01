علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكنانى، على توصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بارتداء الكمامة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الاثنين، قائلة: «نعتقد أنه يتصرف بشكل مناسب».

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «ترامب» موقفه متماسك بالنسبة لارتداء الكمامات؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، منذ نهاية شهر مارس الماضي.

وأوضحت أن «ارتداء الكمامات أمر يُوصى به ولكنه ليس إلزاميًا»، متابعة: «الرئيس موقفه متماسك ولا يرى أي أذى في ارتداء الكمامات، كما أنه لبس القناع الواقي في العديد من الأماكن».

وأيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتداء الكمامة، وخاصة إذا لم يستطع الشخص تطبيق التباعد الاجتماعي، تحسبًا لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال «ترامب» في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء أمس الاثنين: «كثيرون يقولون إن وضع كمامة هو عمل وطني عندما تستحيل ممارسة التباعد الاجتماعي، ولا أحد أكثر وطنية مني».