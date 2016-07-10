إسرائيل تسجل 1844 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة -في بيان نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية- أن عدد حالات الإصابة النشطة بلغ 19 ألفا و883 حالة، بينما وصلت عدد حالات الوفاة إلى 422 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة ارتفع إلى 260 حالة من ضمنهم 78 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي، بينما تعافى حتى الآن 22 ألفا و382 حالة.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت يوم الجمعة الماضي فرض تدابير إغلاق جديدة في عطلات نهاية الأسبوع، وشددت سلسلة من القيود المرتبطة بفيروس كورونا لخفض معدلات الإصابة، وسط غضب عام متزايد بشأن تعامل حكومة بنيامين نتنياهو مع الأزمة.