موجة حارة ترفع أسعار الكهرباء من المملكة المتحدة لإسبانيا

(د ب أ)

رفعت الحرارة الشديدة أسعار الكهرباء في أنحاء عديدة من أوروبا، مما يضيف إلى قائمة طويلة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة هذا الصيف، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وتعمل درجات الحرارة القصوى على زيادة الطلب على التبريد في الوقت الذي شهد ارتفاع الاستهلاك بالفعل في ظل خروج العالم من جائحة كورونا.

وارتفعت أسعار الطاقة الإسبانية في سوق اليوم التالي إلى مستوى قياسي، في حين ارتفعت الأسعار في المملكة المتحدة لليوم الخامس، وهي أطول سلسلة صعود في أكثر من شهر، وتضاعفت أسعار اليوم التالي في ألمانيا عن المتوسط الموسمي للسنوات الخمس الماضية.

وكانت أسعار الطاقة في أوروبا مرتفعة بالفعل، حيث عاد الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة فيما أصبح توليد الكهرباء أكبر تكلفة.

وقفزت تكلفة الغاز الطبيعي والفحم، المستخدمان لتوليد الطاقة، هذا العام وتراجعت الإمدادات من مصادر متجددة مثل الرياح.