بعثة أممية: مقتل 4 مدنيين بانفجار لغم أرضي في محافظة الحديدة اليمنية

أفادت بعثة أممية، مساء اليوم الخميس، بمقتل أربعة مدنيين، بانفجار لغم أرضي بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة (أونمها)، في تغريدات نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "نأسف بوقوع حادث انفجار لغم أرضي أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، من بينهم ثلاثة أطفال من نفس العائلة، أثناء جمع خشب الوقود في مديرية الحوك".

وأشارت البعثة الأممية إلى أن هذا الحادث المأساوي "يسلط الضوء مرة أخرى على المخاطر التي يواجهها مواطنو الحديدة وخاصة الأطفال، كل يوم أثناء ممارسة حياتهم اليومية".

وأوضحت أن أكثر من نصف الضحايا الذين أفيد بمقتلهم أو إصابتهم في حوادث الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في شهر تموز/يوليو هم من الأطفال.

ودعت البعثة الأممية أطراف الصراع، لاتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتطهير المناطق الملوثة، مؤكدة "أنها ستواصل تقديم تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام والدعم الفني للشركاء المعنيين لحماية سكان الحديدة وأكثرهم ضعفاً".

وتشهد البلاد منذ نحو ثمان سنوات، صراعاً مسلحا بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المدعومين من إيران من جهة ثانية.

وتتهم الحكومة الشرعية، الحوثيين "بزرع أكثر من مليون لغم، في مناطق متفرقة في البلاد"، وسبق أن طالبتها بتسليم الخرائط التي تكشف عن المواقع الملوثة بها.