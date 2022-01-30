المبعوث الأممي يطالب أطراف الصراع في اليمن بقبول تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الخميس، أن تمديد وتوسيع نطاق الهدنة التي ستنتهي في مطلع الشهر المقبل، ستزيد من الفوائد التي تعود على الشعب اليمني، كما ستوفر منصة لبناء مزيد من الثقة بين الأطراف، والبدء في نقاشات جادة حول الأولويات الاقتصادية مثل الإيرادات والرواتب، والأولويات الأمنية بما فيها وقف إطلاق النار.

وقال جروندبرج، في بيان تلقت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه "إن هدف الهدنة في نهاية المطاف هو المضي قدماً نحو تسوية سياسية تُنهي النزاع بشكل شامل".

وأوضح المبعوث الأممي، أنه بفضل استمرار التزام الأطراف (الحكومة الشرعية مدعومة بالتحالف، والحوثيين) فإن الهدنة صمدت إلى حد كبير لقرابة الأربعة أشهر، مما تمثل واحدة من أطول فترات الهدوء النسبي بعد أكثر من سبع سنوات من النزاع المستمر، انخفض خلالها العدد الإجمالي للضحايا بين المدنيين مقارنة بأعدادهم قبل الهدنة".

وأضاف "مع ذلك، أثار الطرفان مخاوف بشأن الانتهاكات والحوادث المزعومة في عدة جبهات"، مشيراً إلى أن "مكتبه يعمل من خلال لجنة التنسيق العسكرية على تيسير الحوار ودعم خفض التصعيد".

وأشار جروندبرج إلى أن الأطراف قدمت في بداية المفاوضات مقترحات لفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى، وهو مؤشر إيجابي على استعدادهما للانخراط في المحادثات، على حد تعبيره.

تضمن اقتراح للأمم المتحدة، وفقاً للبيان، "ثلاثة طرق قدمها أنصار الله وطريق دعا إليه المجتمع المدني. قبلت الحكومة اليمنية هذا الاقتراح لكن أنصار الله لم تقبله. كما أعلنت الأطراف مؤخراً عن عزمها فتح بعض الطرق من جانب واحد".

وأردف جروندبرج بالقول "إن الإجراءات المتخذة من جانب واحد وحدها لا تكفي لضمان عبور آمن ومستدام للمدنيين على طول الطرق التي تعبر خطوط المواجهة وتقع تحت سيطرة الأطراف المختلفة. إن الأطراف بحاجة إلى التفاوض والتنسيق والتواصل مع بعضها".

وأكد المبعوث أن مكتبه "لن يتوقف عن سعيه وبذل الجهود لتقريب وجهات النظر بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق لفتح طرق رئيسية بشكل مستدام وآمن في تعز ومحافظات أخرى. ستكون هذه أولوية الفترة الحالية للهدنة وأي تمديد لها في المستقبل".

كما أكد أن مكتبه سيعمل على دراسة خيارات ربط مطار صنعاء بمزيد من الوجهات ضمن تمديد الهدنة إلى ما بعد 2 أغسطس.

ومع ارتفاع أسعار الوقود عالميا، قال جروندربج "أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان التدفق السلس للوقود لدعم الخدمات الأساسية. وسيشهد تجديد الهدنة دخول منتظم لسفن المشتقات النفطية في الوقت المناسب".

وأضاف "إن الانتقال من سبع سنوات من الحرب إلى حالة من الهدوء النسبي لن يخلو من التحديات، كما أن هناك بعض القصور في التنفيذ الكامل لعناصر الهدنة. ومع ذلك، أحدثت الهدنة تحولاً كبيراً لليمن".

وذكر المبعوث الأممي، أن الشعب اليمني والمجتمع الدولي يريدون ويتطلعون لتنفيذ الهدنة وتجديدها وتعزيزها بشكل كامل، معبراً عن أمله في أن تشارك الأطراف بشكل بنّاء في جهوده التي يبذلها وأن تدرك المكاسب التي يمكن تحقيقها للشعب اليمني من تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها.

ومطلع يونيو الماضي، وافقت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، على تمديد الهدنة في البلاد لمدة شهرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في 2 أبريل الماضي، تتضمن وقف شامل لإطلاق النار، وفتح الطرق والسماح بدخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وتسيير رحلات جوية محددة مسبقاً من وإلى مطار صنعاء.