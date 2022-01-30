الكاظمي يشارك بمراسم تشييع القصف التركي بمطار بغداد الدولي

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جرت اليوم الخميس في مطار بغداد الدولي مراسم تشييع جثامين ضحايا القصف التركي على منتجع سياحي في محافظة دهوك بإقليم كردستان أقصى شمالي العراق.

وتقدم جموع المشيعين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة بمشاركة عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين وذوي الضحايا.

وقدم الكاظمي التعازي والمواساة لعوائل الضحايا ومتابعة أوضاعهم وأحوال الجرحى، وتقديم أفضل الرعاية الطبية لهم.

وكان تشييع مماثل للضحايا قد جرى اليوم في مطار أربيل الدولي بمشاركة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان برزاني ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وكبار المسؤولين في الإقليم.