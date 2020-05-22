ألمانيا: جازبروم تقلل كمية الغاز المزمع ضخها عبر نورد ستريم 1 غدا إلى 30%



أعلن رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا كلاوس مولر أن شركة جازبروم الروسية للغاز قللت كمية الغاز التي تم الإعلان عن استئناف ضخها في خط نورد ستريم 1 غدا بعد انتهاء أعمال الإصلاحات إلى 30% من طاقة النقل القصوى للخط.



وكتب مولر على تويتر مساء اليوم الأربعاء أن من المنتظر حسب الإخطارات (بعد تغييرها) أن يتم توريد نحو 530 جيجا/واط ساعة غدا منوها إلى أن هذه الكمية تعادل نحو 30% من طاقة النقل القصوى للخط.



في الوقت نفسه، لم يستبعد كلاوس أن تطرأ تغييرات أخرى على هذه البيانات.



وكانت كمية الغاز التي يتم ضخها عبر الخط قبل البدء في أعمال الصيانة الدورية السنوية تصل إلى 40% تقريبا من سعة الخط.



كان كلاوس توقع في وقت سابق من اليوم بناء على إخطارات لمشغلي شبكات النقل أن الكمية التي سيتم ضخها غدا ستبلغ 800 جيجاواط/ساعة ما يعني زيادتها عن مقدار الكمية التي كان يتم ضخها قبل البدء في أعمال الصيانة (700 جيجاواط/ساعة)، لكنه نوه أيضا إلى أن هذه الكمية تظل أقل من نصف الكمية القصوى التي يمكن ضخها عبر الخط.



وكان مولر ذكر أن مثل هذه الإخطارات التي يتم إبلاغها لمشغلي الشبكات بغرض ضمان النقل يمكن أن تتغير حتى قبل وقت قصير من بدء التوريد، ورأى أن جازبروم بذلك قامت بتغيير هذه الإشعارات.



وكانت شركة جازكيد المشغلة لنقطتي استقبال الغاز من خط نورد ستريم1 في مدينة لوبمين شمال شرق ألمانيا توقعت أن نقل الغاز غدا سيسير بنفس المستوى الذي كان عليه قبل البدء في أعمال الصيانة أي بنسبة 40% من طاقة النقل القصوى للخط.