 روسيا تكثف نشاطها في خاركيف.. والقوات الأوكرانية تفر من قرية في دونيتسك - بوابة الشروق
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روسيا تكثف نشاطها في خاركيف.. والقوات الأوكرانية تفر من قرية في دونيتسك

موسكو - د ب أ
نشر في: الأحد 21 يوليه 2024 - 6:58 م | آخر تحديث: الأحد 21 يوليه 2024 - 6:58 م

 

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