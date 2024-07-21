انسحبت القوات الأوكرانية من قرية بروهريس في منطقة دونيتسك لأنها واجهت خطر الوقوع في شرك القوات الروسية، حسبما أفادت خدمة خرائط "ديب ستيت".

وفي سياق منفصل، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قوات الكرملين كثفت هجماتها القتالية في منطقة خاركيف.

وجاءت أحدث حملة ضغط من جانب روسيا بالقرب من مستوطنة هليبوكي، التي ليست بعيدة عن بلدة فوفتشانسك التي تضررت بشدة.

كما خصصت روسيا قوة بشرية إضافية حول بلدة موروم، بالقرب من الحدود الأوكرانية الروسية وبين هليبوكي وفوفتشانسك، حسبما قال نزار فولوشين، المتحدث باسم قيادة "خورتيسيا" الأوكرانية، لوكالة إنترفاكس-أوكرانيا اليوم الأحد.

وقال إن الهدف هو الاستعداد لأعمال هجومية جديدة في المنطقة التي شهدت في وقت سابق تصعيد نشاط القوات الروسية في مايو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. كان هدف روسيا الأخير في المنطقة هو دفع القوات الأوكرانية بعيدا عن الحدود مع بيلجورود ، والاقتراب لتصبح مدينة خاركيف في مرمى "المدفعية الأنبوبية"، وفقا لمعهد دراسة الحرب ومقره الولايات المتحدة.

كان الانسحاب من بروهريس الصغيرة هو الثاني في غضون أسبوع من موقع استراتيجي في شرق البلاد. كما غادرت قوات كييف قرية كرينكي جنوبا على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو التي احتفظت بها لعدة أشهر، بعد تكبدها خسائر فادحة في القتال.