في أجواء يسودها الامتنان والراحة، رافقت "الشروق" عددًا من الأشقاء السودانيين على متن القطار المخصص من القاهرة إلى أسوان، الذي وفّرته الدولة المصرية لتسهيل انتقالهم نحو المعابر الحدودية في طريق عودتهم إلى بلادهم.

وقبل دقائق من انطلاق الرحلة، عبّر الركاب من داخل القطار، عن امتنانهم العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على ما قدّمته مصر من دعم ومساندة خلال فترة إقامتهم.

قال موسى عبد الله، أحد الركاب: "لم نشعر بالغربة في مصر، فقد وجدنا كل أوجه الرعاية والدعم. ونوجّه الشكر للرئيس السيسي والحكومة المصرية على هذه المبادرة التي سهّلت رحلتنا الطويلة".

وأضافت فاطمة حسن: "القطار ليس مجرد وسيلة نقل، بل رسالة إنسانية تعبّر عن وقوف مصر إلى جانبنا في أوقات الشدة. نشكر القيادة السياسية على هذا الاهتمام".

كما عبّر آدم الحاج عن تقديره قائلاً: "هذه المبادرة خفّفت عنّا مشقة الطريق والتكاليف الباهظة، وهو ما يؤكد عمق الروابط الأخوية بين الشعبين".

الركاب أجمعوا على أنّ هذه الخطوة تعكس دور مصر التاريخي في دعم الأشقاء، وتؤكد أنّ التضامن بين البلدين يتجاوز حدود المساعدات المادية ليصل إلى المعنى الحقيقي للأخوّة.