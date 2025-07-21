أردوغان يعلن عن إحراز تقدم في مفاوضات بيع مقاتلات يوروفايتر لتركيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة ببيع مقاتلات من طراز "يوروفايتر" لتركيا.

وقال أردوغان، إن ألمانيا وتركيا تتخذان موقفا إيجابيا بشأن هذه المسألة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وأضاف أردوغان، خلال رحلة عودته من قبرص، "أعتقد أننا سوف نتسلم طائراتنا المقاتلة قريبا جدا".

وترغب تركيا في شراء 40 مقاتلة من طراز "يوروفايتر"، وبسبب مشاركة ألمانيا في المشروع الأوروبي المشترك الذي ينتج هذه المقاتلات، لا يمكن تصديرها دون موافقة الحكومة الألمانية.

وأوضح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، خلال زيارته إلى المملكة المتحدة، الخميس الماضي، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، لكنهم "في طريقهم لاتخاذ قرار جيد يتيح أيضا الموافقة على التصدير".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنهم يرغبون في تنسيق حملات التصدير المشتركة.