تفاصيل فعاليات الجلسة الرابعة من ملتقى شباب المعرفة في نسخته الرابعة

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان: "رأس المال البشري في عصر اقتصاد المعرفة"، وذلك ضمن فعاليات ملتقى شباب المعرفة في نسخته الرابعة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وجمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وعدد من الشركاء والخبراء والطلاب، ويُقام في رحاب جامعة القاهرة.

وشارك "عاشور"، في الجلسة الرابعة التي ترأسها الدكتور هاني تركي مدير مشروع المعرفة العالمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة النائبة غادة علي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والمهندسة ميرنا عارف الرئيس التنفيذي لشركة ميكروسوفت، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب شباب المعرفة، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة والجامعات المصرية لديها إيمان بدور الشباب كمحرك رئيس للتنمية؛ ولذلك يتم السعي لبناء قدرات وتأهيل طلاب الجامعات وحديثي التخرج، وتوفير مسارات متعددة للتأهيل المهني والابتكاري للشباب، مشددًا على سعي الوزارة لتقديم الدعم للطلاب من خلال منظومة شاملة ومتكاملة تؤهلهم لسوق العمل.

ووجه الوزير، الدعوة للطلاب بالاستفادة من المبادرات والفرص التدريبية المتاحة، مؤكدًا أن سوق العمل لم يعد يعتمد فقط على الشهادات الجامعية بل أصبح يتطلب مهارات متقدمة.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" التي تُقام تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل"، وتهدف إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب عبر منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات والجدارات اللازمة للتأهل لسوق العمل.

وسلط "عاشور"، الضوء على المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، إذ أشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة أسفرت عن تقدم 104 تحالفات، بإجمالي 808 أعضاء، وبلغ متوسط عدد أعضاء كل تحالف 8 أعضاء، ومتوسط الموازنة للتحالف 126 مليون جنيه.

وشارك في المبادرة 553 جهة متنوعة، وشملت قطاعات عمل التحالفات: (الأثاث، التعدين، البناء والتشييد، الملابس، السياحة، السيارات، تكنولوجيا المعلومات، الإلكترونيات، التعليم وبناء القدرات، الصحة، الزراعة، الطاقة، المياه، التغذية، الصيدلة والكيمياء، والبيئة).

وتوزعت التحالفات المتقدمة على أقاليم مصر السبعة كما يلي: (القاهرة الكبرى 61 تحالفًا، الدلتا 11 تحالفًا، الإسكندرية 10 تحالفات، جنوب الصعيد 9 تحالفات، شمال الصعيد 5 تحالفات، قناة السويس 5 تحالفات، وسط الصعيد 3 تحالفات).

وأشار الوزير، إلى أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتدعم تحويل الاقتصاد الاستهلاكي الذي يعتمد على الاستيراد ليصبح اقتصاد يعتمد على المعرفة ويدعم التصدير والابتكار، وذلك ضمن تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبها أوضحت النائبة غادة علي، أنه يتم التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية بما يخدم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدة أن مصر تتميز بأنها تملك عناصر بشرية متميزة وقيادة سياسية واعية تدعم المنظومة التعليمية والبحثية، وتضع تمكين الشباب وتطوير معارفهم وقدراتهم على رأس أولوياتها، بما يضمن الوصول إلى اقتصاد المعرفة.

وأكدت "أننا في عصر التمكين الذهبي للشباب والمرأة، وأشارت إلى أن تمكين الشباب أصبح يظهر بوضوح في تواجد العديد من المناصب القيادية"، لافتة إلى أهمية تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة والموارد اللازمة لتحقيق أهدافهم والمساهمة في المجتمع بفعالية، ويشمل ذلك توفير فرص التعليم والتدريب، وتعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية، ودعم ريادة الأعمال، وتوفير بيئة داعمة للشباب لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

يذكر أن اليوم الأول من فعاليات الملتقى شمل 6 جلسات نقاشية متخصصة تناولت قضايا متعددة أبرزها: استراتيجيات الاقتصاد المعرفي في مصر، دور المؤسسات الدولية في بناء بيئة حاضنة للمعرفة، التحول في التعليم لتلبية متطلبات العصر، رأس المال البشري في عصر اقتصاد المعرفة، الذكاء الاصطناعي كقاطرة للتنمية، وأثر المعلومات المغلوطة على الاقتصاد والمجتمع.