شيخ عقل الدروز في لبنان يدعو إلى انتصار حقيقي في السويداء ويوجه طلبا للحكومة السورية

أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان أبي المنى، اليوم الأحد، أن الانتصار الحقيقي هو للسلام والتهدئة وليس للحرب.





وقال أبي المنى في موقف عزاء أقيم في خلوات جرنايا في بلدة كفرحيم الشوف: "أدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء ووقف دعوات النفير والهجمات على القرى الدرزية".



وأضاف: "نطالب الدولة السورية بتحمل مسؤولياتها في حماية الطريق بين دمشق والسويداء وتأمين المصابين والمستشفيات وتسريع عملية تبادل الأسرى".

وشدد على أن "الانتصار الحقيقي هو للسلام والتهدئة وليس للحرب".

وتابع: "أدعو إلى ضبط الخطاب الإعلامي ورفض أي خطاب تكفيري أو تحريضي، نشدد على ضرورة بدء حوار جاد مع الدولة السورية حول مستقبل مشاركة الدروز في مؤسساتها، كما نشدد على وحدة الصف الدرزي والسوري ونشيد بتاريخ السويداء الوطني".

وختم أبي المنى قائلا: "نرفض الاعتداء على العمال السوريين أو استهداف المدنيين ونؤكد أهمية الحفاظ على الكرامة والأمن المشترك".

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت صباح أمس السبت عن وقف إطلاق النار في السويداء بين العشائر السورية والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.

ومساء السبت، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي أبناء العشائر البدوية، ووقف الاشتباكات في أحياء المدينة.