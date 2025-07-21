وزير الخزانة الأمريكي يؤكد انخراط الاتحاد الأوروبي بقوة في المفاوضات التجارية

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الاتحاد الأوروبي منخرط حاليا بصورة أكبر في محاولة الوصول إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية، اليوم الاثنين، قال الوزير، إن مسئولي الاتحاد الأوروبي "خرجوا من الوتيرة البطيئة وأصبحوا الآن أكثر انخراطا" في المحادثات.

وأضاف أن بعض الحكومات الأوروبية شعرت بالإحباط من بطء وتيرة المفاوضات الجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تاركا الباب مفتوحًا أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول الشهر المقبل، قائلاً: "نحن مهتمون بالصفقات عالية الجودة أكثر من إنجازها بحلول الأول من أغسطس". وأكد أن الولايات المتحدة لن تتسرع في إبرام أي اتفاق.

وتتفاوض المفوضية الأوروبية مع واشنطن بشأن الخلاف على الرسوم الجمركية منذ فترة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات منتجات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.

وفي حال فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة، يعتزم الاتحاد الأوروبي الرد برسوم جمركية مضادة على واردات من الولايات المتحدة بعشرات المليارات من اليورو.