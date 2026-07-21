الجمارك السورية: ضبط 226 قنبلة كانت متجهة إلى لبنان

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، اليوم الثلاثاء، ضبط 226 قنبلة كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن أمانة جمارك جديدة يابوس ضبطت 226 قنبلةً من نوع "ارجي سي" كانت مخبّأةً بإحكام ضمن مخابئ سرية داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية.

ونشرت الهيئة، لقطات فيديو تظهر كوادرها اثناء تفتيش السيارة وإخراج القنابل المخبأة داخلها والقبض على أحد الأشخاص .

وقالت مصادر في الأمن العام السوري عند معبر جديدة يابوس لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه تم القبض على سائق السيارة ونقله إلى دمشق للتحقيق معه، ولم تكشف المصادر عن جنسية السائق.

وتأتي عملية الضبط بعد أقل من أسبوع من إعلان السلطات السورية أنها اعترضت شحنة كبيرة من الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة المخبأة داخل ناقلة نفط عند معبر التنف الحدودي مع الأردن والعراق.

وقالت السلطات السورية، إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الشحنة كانت مخصصة لـ "ترانزيت" عبر الأراضي السورية لصالح حركة حزب الله اللبناني.

وأحبطت الوحدات المختصة في وزارة الداخلية السورية، في وقت سابق الشهر الجاري، "محاولة إدخال شحنة أسلحة ‏عبر الحدود السورية العراقية، كانت معدّة لصالح ميليشيا حزب الله" في لبنان.