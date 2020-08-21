الجهاز العصبي، عبارة عن شبكة من الأعصاب الحسية والحركية واللاإرادية التي لها دورًا هامًا في الجسم، حيث تنظم درجة الحرارة وتتحكم في الحركة والهضم وغيرها من الوظائف الحيوية ولهذا يجب أن يظل الجهاز العصبي قويًا، ويمكن فعل ذلك بسهولة عبر بعض النصائح التي قدمها موقع "ذا بن ريلايف" الأمريكي الصحي.

- التنفس العميق

التنفس بعمق من الأساليب التي تساعد على الاسترخاء والتقليل من التوتر، وهذا يساعد في تقوية الجهاز العصبي.

- المشي دون حذاء

السير دون حذاء على الأرض الرطبة أو العشب الناعم أو رمال الشاطئ لمدة 30 دقيقة يوميًا، يفيد الجهاز العصبي لأنه ينقل للجسم إلكترونات تحسن الصحة.

- التعرض لضوء الشمس

تساعد أشعة الشمس في تقوية الجهاز العصبي، لأنه يحتاج إلى فيتامين د، وأفضل وقت للتعرض إلى الشمس هو الصباح الباكر، ولا يجب استخدام واقي شمسي، ويفضل السير من 10 إلى 15 دقيقة يوميًا مع تناول التونة والحليب والبيض والسلمون.

- اليوجا

ممارسة تمارين اليوجا والتأمل يوميًا تساعد في تقوية الجهاز العصبي، لأنها تعزز الحالة المزاجية الجيدة وتقلل من مستوى الكورتيزول وتقوي جهاز المناعة.

- الماغنيسيوم

يعد الماغنسيوم من المعادن الهامة لصحة الجهاز العصبي ونقصه بالجسم يؤثر سلبًا على نقل الإشارات بين الخلايا العصبية، وأهميته الثانية هى أنه يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين وهي مادة تريح الجهاز العصبي وتحسن المزاج وتساعد في استرخاء العضلات، ومن الأطعمة التي تحتوي على المغنسيوم: اللوز والكاجو وفول الصويا والطحينة والفاصوليا البيضاء والبازلاء وخبز القمح والسبانخ.

- أوميجا 3 الدهنية

تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 الدهنية، يقلل من ضعف الجهاز العصبي، ويحسن من عمليات الأعصاب، ويمكن الحصول عليها من خلال تناول الأسماك.

- ممارسة التمارين

تساعد التمارين مثل الركض والسباحة وركوب الدرجات والمشي في الحفاظ على الجهاز العصبي.

- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر له تأثير أيضًا في تقوية الجهاز العصبي، لأنه يعمل على زيادة مستوى هرمونات الدوبامين والسيروتونين، المسؤولة عن تحسين المزاج وتقليل التوتر وزيادة التركيز، كما أن مضادات الأكسدة بالشاي الأخضر تفيد الجهاز العصبي اللاإرادي للقلب والأوعية الدموية وتحمي من مخاطر السكري والسمنة والزهايمر والسرطان.

* ومن النصائح الأخرى التي تفيد في تقوية الجهاز العصبي:

- الابتعاد عن كل أنواع التدخين.

- الحصول على قسط كافي من النوم ليلًا.

- السيطرة على نسبة السكر في الدم وضغط الدم.

- شرب ما يكفي من الماء يوميًا مع السوائل الأخرى الطبيعية لأن الجفاف خطر على الجهاز العصبي.

- التقليل من المشروبات التي تحتوي على كافيين.

- عدم استخدام أدوية دون وصفة طبية.



