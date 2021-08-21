وأشارت المنظمة - في بيان - إلى أن اليوم تحل الذكرى الـ 52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في أحياء القدس وخاصة بحق المسجد الاقصى، في إطار تنفيذ سياسات قوة الاحتلال الرامية لتهويد مدينة القدس وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي وعزلها عن محيطها الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت المنظمة دعمها الثابت لحق دولة فلسطين في حماية هوية القدس العربية، والحفاظ على تراثها الإنساني، وصون حرمة جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.