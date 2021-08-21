المحامين العرب يدين انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لسيادة لبنان وقصفه لسوريا

أدانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بأشد العبارات استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، وتكرار انتهاكه لسيادة لبنان، بتحليق طيرانه الحربي بأجوائه لتنفيذ غارات عدوانية.

وقال الأمين العام للاتحاد النقيب المكاوي بنعيسى - في بيان اليوم السبت - إن الاتحاد تابع عن كثب أنباء انتهاكات الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي لسيادة لبنان باختراق أجوائها وتحليقه على ارتفاع منخفض؛ مما أثار الرعب في نفوس المواطنين، وذلك لإطلاق صواريخ استهدفت مواقع لدولة عربية أخرى ذات سيادة هي سوريا.

وأشار إلى أن تحليق الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مطار بيروت شكل خطرًا على الطيران المدني والمواطنين الأبرياء، لافتا إلى أنه يعد خرقًا صريحًا لقرار الأمم المتحدة 1701 المتمثل في تعزيز أمن لبنان وسيادته وسلطة الدولة فيه.

وأضاف بنعيسى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية على دول عربية ذات سيادة تؤكد أنه كيان مارق على قرارات الشرعية الدولية.. مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالقيام بمهامه ووضع حد لتجاوزات الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس الإرهاب الدولي دون عقاب أو رادع يذكر.

وأكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب موقف الاتحاد الثابت بدعم لبنان وسوريا في ممارسة حقهما الشرعي في الدفاع عن سيادتهما بكافة الأساليب الممكنة.