المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان يصل السودان لتسليم البرهان رسالة من سيلفاكير

وصل مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان، رئيس وفد الوساطة الجنوبية توت قلواك، إلى السودان، اليوم الأحد، حاملاً رسالة خطية من الرئيس سلفاكير ميارديت، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تتصل بالقضايا والملفات المشتركة بين البلدين وتطورات إنفاذ بنود اتفاق السلام المنشط بالجنوب.



وكان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي والفريق محمد الغالي علي يوسف الأمين العام للمجلس.



وأوضح قلواك، في تصريح صحفي بمطار الخرطوم، أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ولاطلاع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، على سير تنفيذ الاتفاق الجنوبي الجنوبي باعتبار أن السودان ضامنا للاتفاق، مبيناً أن الوفد المرافق له، يضم عددا من الوزراء والمسؤولين.



وقال إن الوفد يحمل دعوة من الرئيس سلفاكير لرئيس مجلس السيادة، لحضور حفل تخريج القوات المشتركة نهاية الشهر الجاري، باعتبار السودان الرئيس الحالي لمنظمة الإيجاد.