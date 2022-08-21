وزير الخارجية الباكستاني يلغي زيارته إلى أوروبا بسبب الفيضانات في بلاده

أعلنت الخارجية الباكستانية اليوم الأحد أن وزير الخارجية بيلاوال بوتو زارداري ألغى زيارته إلى أوروبا المقررة غدا الاثنين بسبب الفيضانات في بلاده.

وكان من المفترض أن يلتقي زارداري نظيرته الألمانية انالينا بيربوك في برلين غدا لبحث سبل إجلاء المزيد من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية بشكل خاص من أفغانستان.

يشار إلى أن باكستان شهدت في الـ24 ساعة الماضية فيضانات عارمة بسبب أمطار موسيمة غزيرة، الأمر الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص فضلا عن وقوع عدد كبير من المصابين.

وكانت بيربوك أعربت في وقت سابق اليوم عن أملها الشديد في إمكانية نقل بضعة آلاف من الأشخاص من أفغانستان إلى ألمانيا عن طريق باكستان في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان تمنع حاليا تنفيذ اتفاق بين ألمانيا وباكستان كانت الحكومة الألمانية تأمل من خلاله في قرب إجلاء العديد من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية بصورة خاصة، وينص الاتفاق الذي كانت بيربوك توصلت إليه مع زرداري مطلع حزيران/يونيو الماضي، على تمكين موظفين محليين سابقين من دخول باكستان بدون جواز سفر.