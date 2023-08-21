أكاديمية البحث العلمي: منح بحثية للعلماء المصريين في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية

ألفت عمر: الوسط الفني أصبح شلالية.. وبعض مشاهير السوشيال ميديا أفسدوا الذوق العام للسينما

ألفت عمر: مستحيل أعمل مشاهد خارجه في السينما.. «مش هقدم حاجه يخجل منها أبنائي»

نقابة الموسيقيين تقرر إيقاف كزبرة عن العمل وإلغاء تصريحه

أعشق الفن والحرية.. أول تعليق للمطربة شاهيناز بعد خلعها للحجاب