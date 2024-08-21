البرلمان الإيراني يوافق على تعيين عباس عراقجي وزيرا للخارجية

عقد مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، الاجتماع التاسع لدراسة أهلية الوزراء المقترحين للحكومة الرابعة عشر، بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وقالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن البرلمان الإيراني وافق على تعيين عباس عراقجي، وزيرًا للخارجية الإيرانية، وتعيين محسن باك نجاد، وزيرا للنفط.

ومطلع الأسبوع الجاري، وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، على تعيين أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، عباس عراقجي، والذي قام بدور حاسم في مفاوضات الاتفاق النووي لعام 2015، كوزير للخارجية، ضمن التشكيلة الحكومية التي اقترحها الرئيس مسعود بزشكيان.

وقال عراقجي، أمام مجلس الشورى في كلمة له بعد منحه الثقة، إن السياسة الخارجية التي سيتبعها ستكون مبنية على «عدم الخوف من قوى الهيمنة ودعم محور المقاومة والقضية الفلسطينية».

وأكد أنّ السياسة الخارجية لإيران في الحكومة الحالية «يجب أن تكون نشطةً ومؤثرة في مواجهة الأحداث الإقليمية والعالمية، وستواصل في الوقت نفسه بقوة سياسة حسن الجوار».