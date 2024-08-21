النيابة تحقق في اتهام المطرب محمد فؤاد بالتعدي على طبيب مستشفى عين شمس

تباشر نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة اتهام طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي للفنان محمد فؤاد بالتعدي عليه أثناء تواجده بالمستشفى بصحبة شقيقه.

وأمرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات رجال المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة والتحفظ على نسخة منها، وفحص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان عما إذا كان الفنان محمد فؤاد اعتدى على الطبيب من عدمه والوقوف على سبب الحادث.

وقال الطبيب، خلال جلسة الاستماع لأقواله، إن المطرب محمد فؤاد تواجد بالمستشفى لإجراء فحوصات والكشف الطبي على شقيقه وإنه بمجرد وصوله للعيادة ونزول الطبيب للكشف على شقيق المطرب فؤجئ بفؤاد يعنفه على تأخره عن الحضور لغرفة الكشف وبدأ في التعدي عليه ما دفعه للتقدم بتحرير محضر ضده.

وأشارت تحريات المباحث في الواقعة إلى أن شقيق المطرب محمد فؤاد كان يعاني من آلام في الصدر وتوجه إلى طوارئ المستشفى وتم عمل رسم قلب له، إلا أن الطبيب كان متواجدًا في المستشفى، وتأخر في الكشف عليه، فنشبت بين الطبيب وفؤاد مشادة كلامية تطورت لمشاجرة.

وتابعت أن فؤاد تعدى خلال المشادة على الطبيب بالسب، دون وقوع إصابات، وغادر المطرب محمد فؤاد المستشفى هو وشقيقه ومرافقيه دون التحفظ عليهما.