مصر تعزي باكستان في ضحايا حادث انقلاب حافلة تقل باكستانيين وسط إيران

أعربت مصر عن خالص التعازي لحكومة وشعب باكستان الصديق، في ضحايا انقلاب حافلة من المواطنين الباكستانيين في ايران، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، إن مصر تؤكد تضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية وأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

خالص التعازي لحكومة وشعب باكستان الصديق، في ضحايا انقلاب حافلة من المواطنين الباكستانيين في ايران، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين…. تؤكد مصر تضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية وأسر الضحايا فى هذا المصاب الأليم، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 21, 2024

وقالت وسائل إعلام رسمية يوم الأربعاء، إن حافلة تقل زوارًا باكستانيين انقلبت وسط إيران، ما أسفر عن مصرع 28 راكبًا وإصابة 23 آخرين، حسب وكالة «رويترز».

ووقع الحادث في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في إقليم يزد بوسط إيران، وكان سببه خللًا فنيًّا في نظام مكابح الحافلة، وفقًا للتحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة المرور الإيرانية.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في إقليم يزد للتلفزيون الرسمي: «للأسف، فقدت 11 امرأة و17 رجلًا حياتهم في هذا الحادث. سبعة من المصابين في حالة حرجة وغادر ستة مصابين المستشفى الآن».