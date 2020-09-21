الإعلام الأمني العراقي: اعتقال 3 إرهابيين على الحدود مع سوريا

اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، 3 إرهابيين ينتمون إلى تنظيم داعش على الشريط الحدودي مع سوريا لمشاركتهم في أغلب المعارك ضد القوات العراقية؛ وذلك وفقا لما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الاثنين.

وذكرت الخلية في بيان لها -حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز)- أن جهاز الأمن الوطني يستمر في تميزه وأدائه النوعي، وهذه المرة إلى غربي نينوى، حيث الحدود السورية العراقية وبناء على معلومات استخبارية استباقية، شرع فريق بالتقرب من الشريط الحدودي مع سوريا وتم نصب كمائن خاصة في الاتجاهات المرجح يتم اختراق الحدود منها باتجاه العمق العراقي.

وأضافت أنه تم "إلقاء القبض على 3 إرهابيين أحدهم يعمل ما يسمى (مسؤول كفالات عناصر داعش) وجميعهم بنتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتم إحالتهم جميعا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".