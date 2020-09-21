عاد أوركسترا النور والأمل للأضواء مجددًا بعد غياب وانقطاع عن الساحة الفنية، حيث قدم الأوركسترا، مساء اليوم الأحد، أمسية صيفية متميزة بمسرح الحديقة بقصر المانسترلي بالمنيل التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بقيادة المايسترو د. محمد سعد باشا وبحضور سفير اسبانيا بالقاهرة ومجموعة من أعضاء السلك الدبلوماسي وقريناتهم والإعلامين وجمهور الأوركسترا مع التزام الحاضرين بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقدم الأوركسترا مجموعة متنوعة من أروع الألحان لكبار المؤلفين الموسيقيين، فمن أعمال براهمز قدم العازفات (الرقصة المجرية رقمي 5 و1)، تشايكوفسكي (الرقصتين الروسية والصينية)، مارش موتسارت، بيزيه (المصارعون– فاراندول) بالإضافة إلى موسيقى زوربا لميكيس ثيودوراكيس.

كما قدمت عضوات الأوركسترا (لونجا رياض) من أعمال الموسيقار الكبير رياض السنباطي، (فيها حاجة حلوة) لعمر خيرت، (على شط النيل) لأحمد أبو العيد، و(أيه العبارة) لسيد درويش توزيع أبو بكر خيرت.

تأسست أوركسترا النور والأمل عام 1981 على يد الراحلة سمحة الخولي، لتقديم الموسيقي الكلاسيكية الغربية، بالإضافة إلي الموسيقي الشرقية المتطورة، وتتكون من الجيل الرابع لعازفات كفيفات من أعضاء الجمعية على الآلات الموسيقية الوترية والنحاسية والخشبية والنفخ والإيقاع، وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتقدير لعضوات الأوركسترا خلال فعاليات يوم المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية عام 2018.