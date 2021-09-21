النواب الليبي: حكومة الدبيبة ستظل كحكومة تصريف أعمال حتى انتخابات 24 ديسمبر

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في تصريحات لجريدة «المرصد» الليبية، مساء الثلاثاء، إن الثقة سُحبت من حكومة عبدالحميد الدبيبة، موضحًا أنها ستستمر كحكومة تصريف أعمال حتى انتخابات 24 ديسمبر.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، عن سحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائبًا حاضرين، وذلك حسبما أورده موقع المجلس، مساء الثلاثاء.

وكان المجلس قد قرر أمس، تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، بعد مناقشات ومداولات في الجلسة حول أداء الحكومة وكذلك الردود والإجابات التي تقدمت بها الحكومة في جلسة الاستجواب، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب.