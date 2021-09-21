قطر تدين بأشد العبارات المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان

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أدانت دولة قطر بأشد العبارات المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أعلنت السلطات السودانية عن إحباطها اليوم وتعدها استهدافاً لتطلعات وآمال الشعب السوداني الشقيق في الانتقال الديمقراطي والحرية والسلام والعدالة.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، دعم دولة قطر الكامل للسودان وشعبه الشقيق من أجل الحفاظ على سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

وأعلن وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية حمزة بلول الأمير، السيطرة فجر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد.

وأكد القبض على المخططين للانقلاب من مدنيين وعسكريين وإحباط آخر جيوب المحاولة في المدرعات بضاحية الشجرة جنوب الخرطوم.