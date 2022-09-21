اليمن والمجلس الأوروبي يبحثان مستجدات الوضع في البلاد

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مستجدات الوضع اليمني، والضغوط المطلوبة من دول الاتحاد الأوروبي لدفع ميليشيا الحوثي للتعامل الجاد مع جهود إحلال السلام في اليمن، والوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أنه تم أيضا خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتدخلات الأوروبية المتاحة لدعمها، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وفيما يتعلق بالانتهاكات الحوثية، أكدت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، ممارسة ميليشيات الحوثي، عمليات تعذيب وإساءة المعاملة بحق 9 من المختطفين بمحافظة الحديدة غربي البلاد، مشيرة إلى تدهور أوضاعهم الصحية جراء حرمانهم من حقهم في العلاج والرعاية الصحية.

وأدانت الرابطة، في بيان صادر عنها أوردته قناة "اليمن" الإخبارية اليوم الأربعاء، إساءة المعاملة من قبل جماعة الحوثي للمختطفين حيث ترفض تقديم الطعام والشراب والدواء لهم في الوقت الذي تطالب عائلات المختطفين بتحمل مسؤولية توفير الدواء والطعام والشراب لهم.

وأكد البيان أن محكمة خاضعة للحوثيين، أصدرت بحق المختطفين حكما بالإفراج عنهم والاكتفاء بمدة حبسهم التي قضوها في سجن حنيش بمحافظة الحديدة بعد تنقلهم سابقا ما بين سجن الأمن السياسي وسجن إصلاحية الأمن السياسي والسجن المركزي بصنعاء، ولم يتم حتى اليوم تنفيذ الحكم والإفراج عنهم.

وحملت الرابطة، ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين والوضع الذي يمكن أن يحصل لهم مع تدهور ظروفهم الصحية، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم، ودعت المفوضية السامية والصليب الأحمر، للتدخل لإنقاذ حياتهم والضغط على الحوثيين، للإفراج عنهم وتمكينهم من حقوقهم في الحرية وتوفير الطعام والشراب والأدوية لهم.