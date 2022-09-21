بوتين يتعهد باستخدام جميع السبل الضرورية للدفاع عن الأراضي الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية للجيش، وذلك في خطاب موجه للأمة.

وذكرت قناة "ار تي" الروسية، أن وزارة الدفاع أوصت باستدعاء جنود الاحتياط للخدمة الفعلية، حيث هناك مواجهة ممتدة ضد أوكرانيا.

وتعهد بوتين باستخدام جميع السبل الضرورية للدفاع عن الأراضي الروسية، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الكرملين لضم أجزاء من أوكرانيا، مما يهدد بتصعيد النزاع.

وقال بوتين، إن التعبئة الجزئية للجيش في روسيا أمر منطقي وضروري في ظل الظروف الحالية، مضيفا أنه وقع أمرا ببدء التعبئة اليوم.

وأضاف بوتين أن القوات المسلحة سوف تستدعي جنود الاحتياط فقط، مشيرا إلى أنها سوف تزودهم بالتدريب الإضافي بالإضافة إلى جميع المميزات التي يتمتع بها من يخدمون بالجيش.

وقال في الخطاب "عندما تتعرض وحدة أرضينا للتهديد، بالطبع سوف نستخدم كل السبل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا"، مضيفا: "هذه ليست خدعة".

وقد اتهم بوتين، في خطابه، كييف بالابتعاد عن مباحثات السلام، حيث قال إنها تتعامل وفقا لأوامر حلفائها الغربيين.

وأضاف: "هؤلاء الذين يحاولون ابتزازنا بالأسلحة النووية، يجب أن يعلموا أن الرياح يمكن أيضا أن تتحول تجاههم".