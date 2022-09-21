كشف يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، حقيقة تعرض التونسي فراس شواط، الوافد الجديد للدراويش، للإيقاف، بعد شكوى ناديه السابق الصفاقسي، موضحا موعد إنهاء أزمة القيد.

وقال الكومي في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة «الحياة»: «غير صحيح أن هناك أزمة في عقد فراس شواط، واللاعب أوراقه سليمة تمامًا، وللأسف الفيفا قاسية علينا فعندما يكون هناك انذار مرة واتنين زمن حق اللاعب أن يُنهي العقد وهذا ما حدث بالفعل مع حسني عبد ربه من قبل مع نادي ستراسبورج».

وأضاف: «لهذا سيطالب اللاعب بالبطاقة وسيحصل على حكم وباقي مستحقاته لأن أوراقه كلها سليمة».

وكشف: «بنهاية الشهر الجاري سننهي أزمة القيد وندفع مستحقات لسعد الجزيري، وننهي الأمر من أجل دخول الموسم المقبل بالقائمة الجديدة للفريق».

وواصل: «أبذل قصارى جهدي من أجل أن يتوج الإسماعيلي ببطولة، نريد أن يعود الدراويش إلى مكانته الطبيعية».

وأتم: «تعاقدنا مع صفقات على أعلى مستوى، وإن شاء الله الإمكانيات المادية تساعدنا».