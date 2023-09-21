ترحيب أوروبي وفرنسي بجهود الرياض ومسقط لإحلال السلام في اليمن

رحب الاتحاد الأوروبي وفرنسا، اليوم الخميس، بجهود السعودية وسلطنة عمان، الرامية لإحلال السلام في اليمن.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا): "بينما نحتفل باليوم العالمي للسلام (21 سبتمبر من كل عام)، يرحب الاتحاد الأوروبي بالجهود الجارية، خاصة المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، لإنهاء النزاع في ‎اليمن".

وشددت البعثة على أن الاتحاد الأوروبي يدعم عملية سلام شاملة بين اليمنيين تقودها الأمم المتحدة.

بدورها، رحبت فرنسا بـ "الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية، بالاشتراك مع سلطنة عمان، بهدف المساعدة في جمع الحكومة اليمنية والحوثيين حول طاولة واحدة برعاية الأمم المتحدة".

وقالت سفارة فرنسا لدى اليمن، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه إن "المفاوضات بين الطرفين اليمنيين برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج هي السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي من أجل تحقيق السلام الدائم في اليمن ووضع حد لحرب الأهلية".

وأكدت فرنسا مجددا دعمها الكامل للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بحسب البيان.

ومساء أول أمس الثلاثاء، أفاد مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي لـ (د. ب. أ)، بأن الوفد الحوثي عاد إلى صنعاء برفقة الوفد العماني، بعد مشاورات استمرت خمسة أيام في السعودية.

وكان وفد من الحوثيين غادر صنعاء برفقة الوسيط العماني، مساء الخميس الماضي، للتباحث في السعودية، بشأن حل الملفات الإنسانية والاقتصادية العالقة، تمهيدا لاتفاق ينهي أزمة اليمن.

تأتي هذه التطورات، وسط استمرار المساعي الأممية والدولية الرامية إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، تمهيدا لانطلاق مفاوضات سلام تطوي سنوات الحرب التي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.