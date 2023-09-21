الخارجية الألمانية: لا نزال نراجع بعناية الأسئلة الخاصة بتوريد صواريخ تاوروس لأوكرانيا

لم توضح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ما إذا كان تسليم الولايات المتحدة صواريخ موجهة طراز أتاكمز سيزيد من احتمال أن تتعهد بلادها بتزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" الجوالة.

وردت الوزيرة من نيويورك عبر الفيديو، اليوم الخميس، على سؤال في هذا الشأن من القناة الثانية بالتلفزيون الألماني قائلة: "هذه معدة تكنولوجية على قدر كبير من التخصص ولهذا السبب علينا أن ندرس بعناية شديدة الكيفية التي يمكن استخدامها بها. نحن لا نزال نعمل على إجلاء هذه الأسئلة".

وكانت بيربوك، أكدت في وقت سابق في رد على سؤال عن صواريخ "تاوروس"، أنها تدرك مدى إلحاح السؤال.

وقالت في الوقت نفسه، إنها لا يمكنها استباق المحادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأفادت تصريحات البيت الأبيض، بعدم صدور قرار بعد من الحكومة الأمريكية بخصوص توريد صواريخ أتاكمز الموجهة بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وتطالب أوكرانيا منذ فترة طويلة بالحصول على صواريخ "تاوروس" الألمانية الجوالة، ويمكن لكييف من خلال هذين الطرازين بعيدي المدى مهاجمة خطوط إمدادات الجيش الروسي في عمق الأراضي الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية.

وبعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيتوقف زيلينسكي عند أهم حليف له في واشنطن بعد ظهر اليوم "بالتوقيت المحلي"، حيث سيعقد اجتماعا في العاصمة الأمريكية مع بايدن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين وأعضاء في الكونجرس الأمريكي.