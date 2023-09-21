كيا تطرح النسخة الكهربائية من سيارتها راي في كوريا الجنوبية

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طرحت شركة كيا كورب ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية النسخة الكهربائية من السيارة راي لتلبية الطلب المستمر على الطراز في السوق الكورية.

وذكرت كيا كورب التابعة لمجموعة هيونداي موتور جروب في بيان اليوم الخميس إن السيارة راي إي.في الكهربائية مزودة ببطارية فوسفات حديد الليثيوم (إل.إف.بي) بقدرة 2ر35 كيلووات/ساعة، وتستطيع السير لمسافة 233 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن بطاريات إل.إف.بي هي إحدى أنواع بطاريات الليثيوم المؤين المعروف بزيادة عوامل الأمان وكثافة الطاقة وطول العمر الافتراضي.

يتراوح سعر السيارة راي الكهربائية بين 27 و30 مليون وون (2ر20 ألف و22 ألف دولار).

وسيتراوح سعر البيع بعد الدعم الحكومي في السوق الكورية الجنوبية بين 21 و25 مليون وون بحسب المنطقة التي تباع فيها.