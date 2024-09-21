ماكرون يعين أنطوان أرمان وزير للمالية

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنطوان أرمان وزيرا للمالية، مقحما السياسي محدود الخبرة /33 عاما/ في معركة عاجلة بشأن الموازنة، حيث يتعين عليه تحقيق الانضباط المالي في ظل الحفاظ على دعم ضمني من اليمين المتطرف لتجنب انهيار الحكومة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وستكون أولوية إدارة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه تقديم مشروع موازنة للعام المقبل ومواجهة العجز المتسارع في فرنسا.

وتعتبر المهمة معقدة حيث أسفر قرار ماكرون المفاجئ بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو، بعد الهزيمة من حزب مارين لوبان اليمينى المتطرف في الانتخابات الأوروبية، عن جميعة وطنية معلقة ومنقسمة ليس بها تكتل قريب من الأغلبية.