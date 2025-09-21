قال المطرب الشعبي محمود الليثي، إن درس في كلية الهندسة لتحقيق رغبة والده في أن يكون جميع أبنائه بحوزتهم شهادات تعليم عالي.

وأضاف خلال مقابلة مع بودكاست EGY Podcast Art، أنها كان يحيي أفراحًا شعبية خلال دراسته، وكان يحاول الفصل بينهما لكنه كان يميل أكثر إلى الغناء.

وأفاد بأن والده كان أول من عارضه في الغناء من أجل التركيز على دراسته، حيث كان يعتبر أن الغناء سيكون سببًا في إلهائه عن الدراسة.

وأشار إلى أنه يعيش وسط الناس في مختلف المحافظات ولا يعتبر نفسه غريبًا عنهم، ولا يعيش على أنه شخص مشهور أو معروف.

ولفت إلى أنّه يفضل أن تكون حياة بسيطة وسط المواطنين، معقبا: «أحد أصدقائي قال لي أفضل شيء فيك أنك لا تعرف محمود الليثي قلت له مش عاوز أعرفه»، في إشارة إلى أنه لا يعيش بنجوميته.

ونوه الليثي، بأنّه يغني منذ 30 سنة، بينها 20 سنة كان خلالها مشهورًا سواء بأعمالها الغنائية أو السينمائية.

وأكد أنه بدأ الغناء في حفل زفاف شعبي بمنطقة إمبابة، أين كان يسكن، وهو في عُمر 11 سنة، وقدم أغنية الرضا والنور لكوكب الشرق أم كلثوم.



