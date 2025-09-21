الدفاع السورية: «قسد» استهدفت بقذائف الهاون 3 قرى في ريف حلب الشرقي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهدفت 3 قرى في ريف حلب الشرقي بقذائف الهاون.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في بيان صحفي اليوم، أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا": "قامت قوات قسد يوم أمس السبت، باستهداف قرى (تل ماعز، علصة، الكيارية) في ريف حلب الشرقي بقذائف الهاون، وأثناء قصفها للقرى الخارجة عن سيطرتها، رصدت قواتنا إطلاق صواريخ من إحدى راجمات قسد باتجاه قرية أم تينة الواقعة تحت سيطرتها، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك".

وأضافت، "أننا إذ نوضح ما جرى من قصف نفذته قوات قسد على مدن وقرى ريف حلب الشرقي، فإننا نؤكد نفيَنا القاطع لما تروّجه وسائل الإعلام التابعة لها بشأن قيام الجيش العربي السوري باستهداف قرية أم تينة، ونشدد على أن الجهة التي قصفت القرية هي قوات قسد نفسها".

وأشارت إلى أن "قوات قسد تواصل استهداف المدنيين في ريف حلب الشرقي بشكل ممنهج، وقد ارتكبت يوم 10 من الشهر الجاري مجزرة في قرية الكيارية، أسفرت عن ارتقاء مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين".

وأكدت وزارة الدفاع السورية استمرارها في أداء واجبها الوطني في الدفاع عن السوريين وحفظ أمنهم واستقرارهم، محملة "قوات قسد المسئولية الكاملة عن المجزرة التي ارتكبتها بحق أهالي قرية أم تينة، في محاولة منها لتوجيه الاتهام زوراً إلى الجيش العربي السوري".