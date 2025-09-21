محافظ القليوبية يطلق مبادرة صحح مفاهيمك لتعزيز الوعي والانتماء الوطني

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، في مبادرة "صحح مفاهيمك" التي دشنت من حرم جامعة بنها بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وتهدف المبادرة، إلى تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، من خلال معالجة قضايا تمس الواقع اليومي للمواطن برؤية علمية وتربوية منضبطة، وأهميتها كمشروع وطني كبير لتعزيز قيم الانتماء لدى الشباب.

وثمن المحافظ، الدور المحوري لوزارة الأوقاف في إعداد وإطلاق هذه المبادرة، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم لتنفيذ فعالياتها على أرض المحافظة لضمان تحقيق أهدافها الوطنية في بناء وعي مجتمعي مستنير.

وأشاد بالتنسيق والتناغم التام بين جميع الجهات الشريكة والمنظمة، وعلى رأسها مديرية الأوقاف وجامعة بنها والشباب والرياضة والتربية والتعليم، مؤكدا حرصه على انطلاق المبادرة من حرم جامعة بنها؛ اعترافا من المحافظة بالدور الفاعل للجامعة في التعليم السليم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال مناهج علمية مستنيرة يتم تدريسها بالجامعة في مختلف التخصصات.

وأكد المحافظ، أن على رأس من اهتموا بتصحيح المفاهيم المغلوطة للبشرية بأكملها هو النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، والذي نحتفل بمرور 1500 عام على ميلاده، والذي أخبرنا أن الله -تعالى- يبعث للناس على رأس كل مائة عام من يجدد لهم إيمانهم، إذ حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على تعليم أمته جميع المفاهيم الصحيحة وتعاليم الإسلام السمحة، من بينها المعاملات وما يلزم الإنسان من واجبات وما عليه من حقوق.

ولم يقتصر حديث المحافظ على تصحيح المفاهيم الدينية فحسب، بل وجه رسالة مباشرة للطلاب بضرورة التوسع في آفاقهم المعرفية، مؤكداً أن تصحيح المفاهيم يمتد ليشمل كب جوانب الحياة، ومنها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي أصبحت لغة العصر.

وحث على استشراف المستقبل من خلال تحديد أهدافهم المهنية مبكرا، ومعرفة متطلبات سوق العمل المتغيرة، والحرص على التدريب المستمر لمواكبة كل ما هو جديد، بما يضمن لهم الريادة والقدرة على المساهمة في بناء مصر الحديثة.

وفي كلمته، رحب رئيس الجامعة، بالحضور من القيادات التنفيذية والدينية والأكاديمية، معلناً عن انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" من رحاب الجامعة.

وأكد أن هذه المبادرة التي ترعاها وزارة الأوقاف، تهدف إلى نشر الفهم الصحيح للدين، وترسيخ ثقافة الاعتدال، وتعزيز القيم الوطنية والأخلاقية لدى الشباب في ظل التحديات التي تواجهها مصر.

وشدد على دور الشباب كخط الدفاع الأول عن هوية الوطن، مشيراً إلى أنهم طليعة المستقبل وحماة الحاضر.

وفي رسالة مباشرة للطلاب، دعا رئيس الجامعة، إلى التحلي بالوعي الكامل لمواجهة الأفكار الهدامة والمفاهيم المغلوطة التي قد تُستخدم لتشويه صورة الوطن أو النيل من مؤسساته، وحثهم على أن يكونوا دعاة للوعي، لا أدوات للتشويش، مؤكدا ضرورة البحث والتحقق قبل تبني أي رأي.

وفي ختام كلمته، أكد أن الانتماء لمصر هو ممارسة يومية تتمثل في احترام القانون والمشاركة الفاعلة، داعيا الطلاب إلى أن يكونوا قدوة في العطاء والتميز العلمي، وأن يجعلوا من جامعتهم منارة للعلم والوعي والانتماء.

ومن جانبه، أشار الشيخ ياسر حلمي غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إلى أن المبادرة تستهدف تصحيح مجموعة واسعة من المفاهيم والسلوكيات السلبية ضمن خطة توعية وطنية شاملة تمتد لعام كامل، وتتناول أكثر من 40 موضوعًا من الموضوعات المحورية والقضايا المركزية التي تم اختيارها بعناية شديدة؛ لتغطي جوانب متعددة من الواقع المصري، ما بين قضايا اجتماعية وإنسانية وسلوكيات حياتية خاطئة، ومفاهيم دينية تحتاج إلى تصحيح وإعادة بناء.

وأوضح أن وزارة الأوقاف بصدد الإطلاق الشعبي للمبادرة في الصالة المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد الفرماوي، إن مشاركة المديرية في تنفيذ المبادرة تأتي في إطار دورها التوعوي والتثقيفي تجاه النشء والشباب، مشيرا إلى حرص المديرية على فتح قنوات للحوار المباشر من خلال الندوات واللقاءات والبرامج التوعوية، بما يسهم في غرس روح الانتماء الوطني والقدرة على التمييز بين الفكر الصحيح والمغلوط.

وأضاف أن التعاون مع وزارة الأوقاف يعزز من تحقيق أهداف المبادرة، ويؤكد تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطي المعتدل وحماية المجتمع من الفكر المتطرف.

وشارك في المبادرة كل من الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.