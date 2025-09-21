اعتبر عمرو موسى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استحالة قيام دولة فلسطينية لا تعكس الواقع الدولي، موضحاً أن الأغلبية العظمى من دول العالم تعترف اليوم بالدولة الفلسطينية.

وأوضح في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء الأحد، أن أربعة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن باتت تعترف بفلسطين، مؤكداً أن هذا التطور الدولي يفتح الباب واسعاً أمام قيام الدولة الفلسطينية مهما حاولت إسرائيل عرقلته.

ولفت موسى إلى أن ما شهده العالم مؤخراً من أحداث دامية في غزة، وما يحدث في لبنان وسوريا، يعكس عبثاً غير مسبوق بالكرامة العربية، مؤكداً أن هذه التطورات تعزز من أهمية التحرك الدولي لإقرار الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال موسى إن الاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين تؤكد أن القضية ما زالت حية وقادرة على التأثير في المنطقة، مشدداً على أن هذا المسار يعيد الثقة في القانون الدولي بعد أن جرى العبث به بشكل متكرر.

وأوضح أن أهمية الاعتراف البريطاني تتضاعف بعد انضمام دول أخرى مثل كندا وأستراليا، ومن قبلها إسبانيا وإيرلندا، مشيراً إلى أن هذه الموجة ستدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ الخطوة نفسها خلال الفترة المقبلة.

وأكد موسى أن التوجه العالمي الداعم لفلسطين يبرهن على أن الكفاح الفلسطيني لم يذهب سدى، مشيراً إلى أن العالم أصبح أكثر وعياً بخطورة استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.