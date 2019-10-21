ينظم المركز الثقافي الصيني بالقاهرة فاعلية بعنوان «تعرف على بكين»، يوم السبت 26 أكتوبر، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، في مقر المركز بشارع الهرم بالجيزة، و بحضور رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي بمدينة بكين « لي وي»، والسفير الصيني «لياو لي تشانغ»، والدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة المصري الأسبق، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، ونخبة من المهتمين بالثقافة الصينية.

وتأتي الفاعلية ضمن أنشطة تبادل الإنتاج الثقافي بين مصر والصين، وتتضمن عرض لحوالي 60 قطعة لمعالم ثقافية صينية، مثل «المدينة المحرمة، والمعبد السماوي، والقصر الصيفي»، وعرض لنماذج تستعرض مهارات التطريز الصيني، و فيديوهات للرقص الصوفي المصري، وفيديوهات لفنون القتال الصينية.

كما يتم أيضا توزيع بعض الهدايا التذكارية على الحضور، وتختم الفاعلية أنشتطها بتنظيم ندوة ومناقشة عن الصناعات الثقافية الإبداعية بالصين، وسبل التعاون المشترك بين القاهرة وبكين في هذا المجال.