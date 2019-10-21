السيرك القومي المصري يشارك في مهرجان هانوي

شارك مجموعة من فناني ولاعبي السيرك القومي المصري، برئاسة الفنان وائل عبد الله، مدير السيرك القومي، في المهرجان الذي احتضنته العاصمة الفيتنامية خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وقدم السيرك القومي المصري، حسبما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، عروضًا فنية متميزة ومتنوعة حظيت بتقدير لجنة التحكيم، والتي أعلنت في ختام المهرجان عن فوز لاعب السيرك المصري أحمد ياسين، بجائزة العرض المفضل جماهيريًا.

وأكد محمود نايل، سفير مصر في هانوي، على أهمية الرافد الثقافي في تعزيز العلاقات بين مصر وفيتنام، مثنيًا على المشاركة المتميزة لفناني السيرك القومي المصري في مهرجان هانوي الدولي للسيرك لعام 2019، والتي جاءت امتدادًا للتعاون الثقافي المتميز بين البلدين وبهدف تبادل الخبرات وإبراز التراث المصري في هذا المجال.