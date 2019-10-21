انتهت جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في منزل الأخير من أجل مناقشة أزمة إعلان النادي الأحمر عدم خوض مباراة الجونة التي تقام بعد غد الأربعاء، إلا بعد لعب مباراة القمة أمام الزمالك ضمن الجولة الرابعة، التي كان من المفترض أن تقام يوم السبت الماضي.

وأكد الوزير أن زيارته لمنزل رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، الى جانب مناقشة أزمة تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري، حيث استمر الاجتماع لساعات طويلة لرغبة الوزير في إرضاء جميع الأطراف وحتي لا تتكرر مثل هذه المشكلات مرة أخرى.

وجاء استمرار اجتماع الوزير بمجلس الأهلي لإزالة أية خلافات قائمة والتأكيد على دور الدولة التي تبادر بتقديم الحلول والتواصل مع كل أطراف الأزمة للوصول إلى حلول حاسمة ، حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور مرة أخري، وحتى ينجح في الوصول إلى نقطة توافق بين جميع الأطراف.





وتنشر الشروق أبرز ماجاء فى تلك الجلسة حيث عرض وزير الشباب والرياضة، على مسئولي الأهلي خوض مباراة الجونة على أن يتم تحديد موعد مباراة القمة بعدها مباشرة لتقام يوم 28 أكتوبر الجاري، بدلا من مباراة الزمالك أمام إنبي في الجولة السادسة للدوري، من أجل لعب القمة قبل فترة التوقف الدولي، إلا أن مسئولي القلعة الحمراء تمسكوا بموقفهم الرافض لخوض اللقاء، مؤكدين أنهم لن يلعبوا أي مباريات سوى بعد القمة.

كما عرض وزير الرياضة، الخطاب الأمني الموجه للجبلاية لتأجيل القمة، مؤكدا أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني ليست السبب في القرار لمصلحة طرف عن آخر، وأن إقامة مباراة الأهلي والجونة، تنقذ المسابقة وتعيد النظام لها، على أن يتحدد موعد قريب للقاء القمة.





مسؤولو الأهلي رحبوا باقتراحات وزير الشباب والرياضة، إلا أنهم تمسكوا بالحصول على ضمانات بانتظام مسابقة الدوري الممتاز، وعدم تكرار أزمات الموسمين الماضي والحالي، هو ما تطلب تأجيل حسم الأزمة إلى الغد لمناقشتها في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على أن يعلن اتحاد الكرة الضمانات اللازمة لانتظام مسابقة الدوري.

وكان اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، قد أشعل الأزمة مع النادي الأهلي وذلك بعد إعلان لجنة الحكام بالجبلاية حكام مباريات الجولة، وتعيين سعيد حمزة لإدارة مباراة الجونة، ومعه يوسف البساطي وأحمد ساهر، وشريف حسن حكما رابعا.

وتدور الأزمة في رفض الأهلي خوض لقاء الجونة ضمن منافسات الأسبوع الخامس قبل أن تقام مباراة القمة مع الزمالك في لقاء الأسبوع الرابع ، بينما خاض الفريق الأبيض لقاء المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس بعد تأجيل القمة ويرفض إقامة مباراة الأهلي آخر الشهر الحالي.