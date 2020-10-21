وزير خارجية أرمينيا يصل إلى موسكو في زيارة عمل قصيرة

وصل وزير الخارجية الأرميني، زوغراب مناتساكانيان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل قصيرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية أنا ناجداليان -عبر صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك)، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "إن مناتساكانيان وصل إلى موسكو في زيارة عمل قصيرة الأمد"، ولم تكشف عن أسباب أو تفاصيل الزيارة.

وكانت المتحدثة الرسمية للخارجية الأرمينية قد أكدت في وقت سابق أن خطط الوزير الأرميني تشمل زيارة للولايات المتحدة واجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد غد الجمعة.

وتأتي هذه الزيارة على خلفية تصعيد عسكري متواصل في إقليم ناجورني كاراباخ المتنازع عليه بين الجانبين الأرميني والأذربيجاني.

وكانت اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناجورني كاراباخ والمناطق المتاخمة له قد اندلعت في 27 سبتمبر الماضي في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب. وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد الماضي، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بانتهاكها.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها، التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم كاراباخ، بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو في 10 أكتوبر الجاري خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.