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دول مجموعة العشرين تعقد الاجتماع الوزاري الأول في مجال مكافحة الفساد غدا

السعودية - ارشيفية
السعودية - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 11:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 11:59 م
تعتزم رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين لرفعَ مستوى الحوار في جدول أعمال مُكافحة الفساد لهذا العام، ليكون على مستوى وزاري، وذلك من خلال عقد الاجتماع الوزاري في مجال مكافحة الفساد للمرة الأولى في مجموعة العشرين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأربعاء، سيُعقَد الاجتماع افتراضياً يوم غدٍ برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.

وسيُناقِش الوزراء خلال الاجتماع الجهود المنسّقة لمكافحة الفساد في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وغير ذلك من المواضيع الرئيسة المُدرَجة في جدول أعمال مجموعة عمل مكافحة الفساد لهذا العام، ومنها على سبيل المثال: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، والمبادئ رفيعة المستوى لدول مجموعة العشرين، بشأن تطوير وتنفيذ إستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

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