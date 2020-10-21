مقتل 21 شخصا في اشتباكات بين الجيش وحركة الشباب جنوب الصومال

قتل ما لا يقل عن 19 من مقاتلي الشباب وجنديان صوماليان في معارك عنيفة في جنوب الصومال اليوم الأربعاء، حسبما قال مسؤولون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال عبد السلام سيدو مفوض منطقة دينسور لوكالة الأنباء الألمانية إن الاشتباكات وقعت في دينسور بمنطقة باي، مضيفًا أن قوات من الاتحاد الأفريقي شاركت في المعارك إلى جانب الجيش الصومالي.

وأضاف"حاولت القوات المتحالفة التقدم صوب المناطق التي يسيطر عليها المسلحون خارج دينسور واستمرت الاشتباكات حتى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء وأسفرت عن مقتل 19 مسلحا وجنديين صوماليين."

وأوضح أنه بمقتل الجنديين الصوماليين ترتفع حصيلة قتلى العملية إلى 21 شخصا.

وتشن حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، هجمات منتظمة على القواعد العسكرية والمباني الحكومية والفنادق في الدولة التي مزقتها الحرب.