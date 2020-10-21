سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بلاعبي الفريق بعد فوزهم على حوريا كوناكري الغيني أمس في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

بيراميدز هزم حوريا بهدفين دون رد وتأهل لملاقاة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية.

وقال ممدوح عيد في تصريحات عبر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز: "لاعبو فريق الكرة كانوا رجالا في مباراتهم أمام حوريا الغيني وحققوا فوزا وتأهلا تاريخيا لنهائي كأس الكونفدرالية ومستحق".

وأضاف في كلمته مع اللاعبين في غرف الملابس بعد التأهل أن الفوز يضع عليهم مسئولية أكبر في التتويج باللقب عند مواجهة نهضة بركان في نهائي البطولة يوم ٢٥ أكتوبر الجاري.

وتابع: "النهائي يتابعه قارة أفريقيا بالكامل وبعض دول العالم، ويجب استغلال هذه الفرصة وأن نٌظهر للجميع من هو بيراميدز وما يمتلكه من لاعبين وفريق متميز".

واختتم: "الفوز باللقب سيجعل الجميع يتحدث عن بيراميدز، وخطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المرحلة المقبلة، وأنتظر منكم الكثير للنادي".