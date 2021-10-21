نيوزيلندا تسجل رقما قياسيا للإصابات بكورونا

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سجلت نيوزيلندا رقما قياسيا لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ، لتتخطى عتبة الـ100 حالة للمرة الأولى منذ تفشي الوباء.

وقال نائب رئيسة الوزراء جرانت روبرتسون في مؤتمر صحفي إن البلاد سجلت 102 حالة جديدة اليوم الخميس.

وكان الارتفاع القياسي السابق قد بلغ 94 حالة أمس الأول الثلاثاء، وكان أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2020.

كما شهد يوم الخميس أسوأ يوم لدخول المستشفيات حيث كان هناك 46 شخصا في المستشفيات بسبب كورونا.

وتلقى نحو 86% من السكان المؤهلين للتطعيم في البلاد جرعة لقاح أولى، في حين أن 68% من المقيمين في نيوزيلندا حصلوا على جرعتي تطعيم.

وسجلت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، خمسة آلاف حالة إصابة بالفيروس و28 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.