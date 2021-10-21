الإمارات : حالتا وفاة و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات،اليوم الخميس ، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 2126حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 94 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 739 ألفا و18 حالة.

ولفت البيان إلى أن 140 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد، إلى 732 ألفا و873 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 271 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.