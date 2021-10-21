 البر الرئيسي الصيني يسجل 21 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 13 منها محلية - بوابة الشروق
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البر الرئيسي الصيني يسجل 21 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 13 منها محلية

د ب أ
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 9:40 ص | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 9:40 ص

 أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس أنها تلقت تقارير عن تسجيل 21 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 13 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الثمانية المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 96622 حالة، 492 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 91494 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم أمس تسجيل 27 حالة إصابة بدون أعراض، 20 منها وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.


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